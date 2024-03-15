Радужный Каспий: причины смертельной красоты

При осмотре Бакинской бухты с высоты птичьего полета - находясь на воздушном судне или обозревая через видеокамеры квадракоптера, на поверхности воды отчетливо видна обширная радужная пленка от выброшенных в море нефтесодержащих отходов. Это следы выброшенных в море нефтяных шламов - негодных к применению продуктов нефтедобывающей промышленности которые, когда вовремя не вывозятся с платформы, из-за нехватки мест на них нефтяники выбрасывают в море.

Вторая причина загрязнения Каспия - незаконный сброс в море нефтесодержащих жидкостей с кораблей. Водный транспорт является источником загрязнения морской акватории Каспия, так как при его эксплуатации возможна утечка топлива и сброс промывных вод, содержащих нефть, нефтепродукты и синтетические поверхностно-активные вещества, в море, - пишет в научном труде казахстанский ученый . Л.К.Беркелиева.

https://www.caspinfo.org/ru/library/books/book_004/08.shtml

Поступающие в Каспийское море загрязняющие вещества, взаимодействуют со всеми элементами экосистемы моря, деформируют структуру экосистемы и нарушают ее функционирование, повышают мутагенность воды. Последствием этого процесса является, например, заболевания каспийских осетровых, а именно расслоение мышц и ослабление оболочки икры, которое приобрело массовый характер в 90-х годах. Причиной данного заболевания являются процессы накопления в организме рыб пестицидов, тяжелых металлов - кумулятивный токсикоз. Поступающие в море нефтепродукты отрицательно влияют на качество икры, личинках, молоди рыбы, уничтожают кормовую базу. Только 1 тонна нефти способна покрыть до 12 км 2 поверхности моря. Нефтяные пленки на водной поверхности морей и океанов могут нарушать обмен энергией, теплом, влагой и газами между атмосферой и водоемом; изменяют физико-химические процессы: повышается температура поверхностного слоя воды, ухудшается газообмен, рыба уходит или погибает, но и осевшая на дно нефть долгое время вредит всему живому. Нефтяное загрязнение наносит жестокий удар по биологическому равновесию моря: пятно не пропускает солнечные лучи, замедляет обновление кислорода в воде и снижается биологическая продуктивность. Нередко ядовитые компоненты нефти становятся причиной гибели рыбы, морских птиц, отрицательно влияют на вкусовые качества мяса морских животных, - считает ученый из Казахстана.

Азербайджанские корабли, наряду с судами из других каспийских стран, вносят свой пагубный вклад в разрушение экосистемы Каспия. Сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана ежегодно проводят мониторинги на судах. В отчете за 2020 год сообщается о том, что в ходе осмотра очистных установок компании BUE Caspian LTD выяснилось, что на судах Caspian Challenger, Caspian Voyager и Endeavour очистные сооружения вышли из строя, и сточные воды, без очистки, сбрасываются в море. В сточных водах содержание вредных веществ выше нормы. Компании BUE Caspian LTD сделано предупреждение о том, что она должна в кратчайшие сроки принять серьезные меры для прекращения сброса сточных вод в Каспийское море.

О проверках на судах в последующих годах Минэкологии не сообщает. Запрос от Turan в пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов остался без ответа.

Председатель Организации по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы прислала в Turan отчет своей общественной организации (nhmt-az.org). Отчет иллюстрируется многочисленными фотографиями, снятыми морскими нефтяниками. На снимках видны грязные разливы нефтесодержащих отходов вокруг и рядом с морскими нефтедобывающими объектами. В отчете организации сообщается о ежегодных и многочисленных фактах сброса промышленных отходов в море из всех промышленных объектов, работающих на Каспии. Когда хранилища для сточных вод переполняются, или неисправны, загрязненные воды сбрасываются в море, - сообщают нефтяники, иллюстрируя сказанное в размещенных в социальных сетях фотоснимках.

Отдельной статистики по загрязняющим Каспий кораблям в Организации по защите прав нефтяников нет.

В отчете М.Гахраманлы упоминается председатель НПО "Мир экологии" Севил Юзбашева, считающая что добывающие предприятия скрывают случаи загрязнения воды, почвы и воздуха, а выписываемые Минэкологией штрафы проблему защиты окружающей среды не решают. У Минэкологии нет других, действенных инструментов наказания загрязнителей окружающей среды. А одними штрафами восстановить ущерб природе невозможно, - указывает Юзбашева.

Ущерб от загрязнения с кораблей признается на уровне государства. В феврале 2023 года ответственные представители Азербайджан и Казахстана договорились принять меры к сокращении загрязнения Каспийского моря судами.

В ноябре 2003 года в Тегеране пять прикаспийских государств подписали рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря. Конвенция ратифицирована в Азербайджане.