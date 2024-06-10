Railgo расширяет свою деятельность в Азербайджане

Декоративные надписи из букв на стене офиса «Railgo» в Москве

Согласно отчету Государственной налоговой службы, Railgo, крупный российский железнодорожный перевозчик нефтеналивных грузов, учредил в Азербайджане компанию с уставным капиталом в 2 миллиона манатов.

ООО Railgo, зарегистрированное в первом квартале этого года, будет осуществлять свою деятельность под руководством Новрузова Джейхуна Эльчин оглу, штаб-квартира которого расположена по адресу: Баку, Сабаильский район, Нагорный, 37.

Основанная 25 декабря 1997 года, Railgo принадлежит Искандеру Халилову и его сыну Рахману Халилову. Компания работает по контрактам со структурами "Роснефти" и "Лукойла" и располагает подвижным составом общей численностью 20 000 единиц.

Работая на 10 из 17 железных дорог России, Railgo обеспечивает доставку грузов по всей территории Российской Федерации и за рубеж.

Это расширение рассматривается как стратегический шаг как России, так и Азербайджана по укреплению экономического и транспортного сотрудничества. Азербайджан, ключевой партнер России в регионе, стратегически расположен между Черным и Каспийским морями, что делает его важным связующим звеном на транзитном маршруте между Европой и Азией.

Открытие ООО Railgo в Азербайджане совпало с ростом грузопотока через Кавказский регион между Европой и Азией, особенно в связи с тем, что международные грузоотправители ищут альтернативные маршруты, чтобы избежать вторжения России в Украину. В результате спрос на транзит в Грузии и Азербайджане значительно возрос.

Азербайджан, активно продвигающий железнодорожный коридор Север-Юг, стремится привлечь грузы из Персидского залива в Центральную и Северную Европу, еще больше укрепляя свою роль в качестве жизненно важного транзитного узла.

ООО Railgo в Азербайджане будет предлагать широкий спектр услуг, включая перевозку навалочных грузов, железнодорожные и паромные перевозки по Каспийскому и Черному морям, а также перемещение отдельных вагонов и маршрутных поездов с учетом конкретных потребностей клиентов.

Комплексные железнодорожные услуги компании направлены на предоставление бесперебойных логистических решений, соединяющих Европу и Азию, с инновационными и гибкими вариантами для удовлетворения особых потребностей в перевозках. Railgo также будет предоставлять услуги вооруженного и невооруженного сопровождения при перевозке важных грузов в регионе СНГ, услуги по обработке грузов в терминалах и портах, а также подвижной состав для погрузки и железнодорожных перевозок в Азербайджане и странах СНГ.

Кроме того, Railgo представит новую услугу, включающую очистку цистерн паром, на своем предприятии в Баладжаре, недалеко от Баку.

С помощью этих инициатив Railgo стремится утвердиться в качестве ключевого игрока на логистическом рынке Азербайджана, используя свой опыт в области железнодорожных перевозок для укрепления позиций страны как важного транспортного узла между Европой и Азией.