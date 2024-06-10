Во вторник возможны осадки
Во вторник возможны осадки
11 июня утром и вечером в Баку и на Абшероне возможны кратковременные дожди с грозой, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +27+32°.
В горных и предгорных районах страны будут интенсивные осадки с грозами и градом.
Утром и вечером местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности днем +30+35°, в горах +15+20°.
Общество
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- 10 июнь 2024, 17:39
Впервые в Азербайджане прошел "Google AI Hackathon", организованный Tech Academy при официальном спонсорстве компании Bakcell. Мероприятие в области инноваций и высоких технологий, организованное Агентством инноваций и цифрового развития, объединило творческие умы, энтузиастов в сфере искусственного интеллекта, разработчиков и программистов. В течение двух дней за победу в хакатоне боролись 21 команд, пытающихся найти инновационные решения с помощью великолепной ИИ-платформы Google Gemini.
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- 10 июнь 2024, 16:49
В минувшую субботу в Национальном музее искусств состоялась лекция исследователей Института Археологии и Антропологии НАНА Рустама Гусейнова и Мехти Али: «Художественные особенности надгробных памятников Азербайджана. Традиции и современность»
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В то время как Азербайджан готовится к предстоящим 21, 22 и 24 июня экзаменам на получение сертификата учителя, сохраняется обеспокоенность по поводу процесса проведения экзаменов и его более широких последствий для системы образования. Сертификация, которая началась в 2021 году, является обязательной для преподавателей и состоит из двух этапов: тестирования и собеседования. Несмотря на обещание повысить зарплату на 10-35% для успешных кандидатов, процесс сертификации был сопряжен со спорами и протестами.
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- 10 июнь 2024, 15:30
В ходе оперативных мероприятий на ирано-азербайджанской границе в последние дни, на территории пограничного отряда "Лянкяран", сотрудники Погранслужбы предотвратили контрабанду из Ирана в Азербайджан 42 кг 970 гр марихуаны. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана за 10 июня.
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