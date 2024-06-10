Во вторник возможны осадки

В то время как Азербайджан готовится к предстоящим 21, 22 и 24 июня экзаменам на получение сертификата учителя, сохраняется обеспокоенность по поводу процесса проведения экзаменов и его более широких последствий для системы образования. Сертификация, которая началась в 2021 году, является обязательной для преподавателей и состоит из двух этапов: тестирования и собеседования. Несмотря на обещание повысить зарплату на 10-35% для успешных кандидатов, процесс сертификации был сопряжен со спорами и протестами.