  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain60 C
  • Суббота, 9 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(22 минуты назад)
  • Главная страница
  • Экономика
  • Торговые отношения между Азербайджаном и Россией процветают, подтверждают президент Алиев и премьер-министр Мишустин
president.az

president.az

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Торговые отношения между Азербайджаном и Россией процветают, подтверждают президент Алиев и премьер-министр Мишустин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр России Михаил Мишустин выразили уверенность в продолжающемся росте товарооборота между их странами по итогам двусторонних переговоров, состоявшихся 6 марта. Президент Алиев приветствовал существенный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве, отметив значительный рост объема товарооборота более чем на 17 процентов, считая этот показатель удовлетворительным.

Выступая перед прессой после встречи, президент Алиев подчеркнул позитивную динамику в торговых отношениях, сославшись на приближающийся рубеж в 4,5 миллиарда долларов в двустороннем товарообороте. Он выразил оптимизм в отношении того, что соглашения, достигнутые в ходе визита, проложат путь к еще большему расширению торговли в ближайшие годы.

Алиев подчеркнул важность реализуемых проектов промышленного сотрудничества, особо отметив создание российскими компаниями новых производственных мощностей и сервисных центров в Азербайджане. Эти предприятия, отметил он, способствуют углублению промышленного сотрудничества между двумя странами.

В сельскохозяйственном секторе президент подчеркнул взаимодополняющий характер торговли между Азербайджаном и Россией, поскольку обе страны удовлетворяют сельскохозяйственные потребности друг друга. Он высоко оценил значительный рост экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, подчеркнув успех взаимовыгодных торговых соглашений.

Что касается транспорта и логистики,  Алиев особо отметил существующую инфраструктуру на территориях Азербайджана и России, подчеркнув необходимость модернизации для содействия увеличению грузоперевозок. Он высоко оценил прогресс, достигнутый в транзитных перевозках и двусторонних грузоперевозках, назвав международный транспортный коридор Север-Юг ключевым проектом, объединяющим две страны.

Мишустин поддержал мнение Алиева, подчеркнув существенное увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска, что свидетельствует о совместных усилиях Азербайджана и России. Он подчеркнул текущие логистические проекты и необходимость устранения потенциальных узких мест для обеспечения бесперебойного грузопотока, особенно в рамках коридора Север-Юг.

Заявления президента Алиева и премьер-министра Мишустина подчеркивают прочные и растущие экономические связи между Азербайджаном и Россией, охватывающие различные секторы, включая промышленность, сельское хозяйство,  транспорт и прочее.

Написать отзыв

Экономика

Bakının Avropa Şurasına cavabı Toplum TV-nin qapadılması oldu? – Xalid Ağəliyev Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей