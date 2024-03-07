Торговые отношения между Азербайджаном и Россией процветают, подтверждают президент Алиев и премьер-министр Мишустин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр России Михаил Мишустин выразили уверенность в продолжающемся росте товарооборота между их странами по итогам двусторонних переговоров, состоявшихся 6 марта. Президент Алиев приветствовал существенный прогресс в торгово-экономическом сотрудничестве, отметив значительный рост объема товарооборота более чем на 17 процентов, считая этот показатель удовлетворительным.

Выступая перед прессой после встречи, президент Алиев подчеркнул позитивную динамику в торговых отношениях, сославшись на приближающийся рубеж в 4,5 миллиарда долларов в двустороннем товарообороте. Он выразил оптимизм в отношении того, что соглашения, достигнутые в ходе визита, проложат путь к еще большему расширению торговли в ближайшие годы.

Алиев подчеркнул важность реализуемых проектов промышленного сотрудничества, особо отметив создание российскими компаниями новых производственных мощностей и сервисных центров в Азербайджане. Эти предприятия, отметил он, способствуют углублению промышленного сотрудничества между двумя странами.

В сельскохозяйственном секторе президент подчеркнул взаимодополняющий характер торговли между Азербайджаном и Россией, поскольку обе страны удовлетворяют сельскохозяйственные потребности друг друга. Он высоко оценил значительный рост экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции на российский рынок, подчеркнув успех взаимовыгодных торговых соглашений.

Что касается транспорта и логистики, Алиев особо отметил существующую инфраструктуру на территориях Азербайджана и России, подчеркнув необходимость модернизации для содействия увеличению грузоперевозок. Он высоко оценил прогресс, достигнутый в транзитных перевозках и двусторонних грузоперевозках, назвав международный транспортный коридор Север-Юг ключевым проектом, объединяющим две страны.

Мишустин поддержал мнение Алиева, подчеркнув существенное увеличение пропускной способности пограничных пунктов пропуска, что свидетельствует о совместных усилиях Азербайджана и России. Он подчеркнул текущие логистические проекты и необходимость устранения потенциальных узких мест для обеспечения бесперебойного грузопотока, особенно в рамках коридора Север-Юг.

Заявления президента Алиева и премьер-министра Мишустина подчеркивают прочные и растущие экономические связи между Азербайджаном и Россией, охватывающие различные секторы, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и прочее.