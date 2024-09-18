В Азербайджане покупка рубля превышают продажу

На прошлой неделе Центральный банк России повысил процентную ставку с 18% до 19% годовых. Решение о повышении ставки было принято на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

За обесцениванием рубля в России внимательно следят некоторые семьи в Азербайджане. Многие главы семей ездят в Россию на заработки. Например, жительница Масаллинского района А.Н. рассказала Радио Азадлыг, что ее муж много лет работает управляющим рестораном в Санкт-Петербурге: «В последние годы он может отправлять домой меньше денег. С тех пор, как в России повысился курс доллара, все стало дороже. Если раньше мой муж отправлял домой 900-1000 манатов в месяц, то сейчас он едва может отправить 700 манатов».

По ее словам, в регионе есть села, где большинство жителей материально зависят от членов семьи, работающих в России: «За последние год-два некоторые вернулись, поскольку ситуация в России ухудшилась. Однако им сложно найти здесь работу».

Как повлияло дальнейшее обесценивание рубля в России на денежные переводы в Азербайджан? И отражает ли курс рубля в Азербайджане реальность?

В Центральном банке Азербайджана сообщили агентству Turan, что в I половине текущего года физические лица отправили из России в Азербайджан денежных переводов на 287,05 млн долларов США. Это на 320,85 млн долларов США, или на 52,9%, меньше, чем за аналогичный период 2023 года. «В период с января по июль доля денежных переводов из России в общем объеме поступлений составила 50,6%. В середине 2023 года этот показатель составил 68,2%».

Отмечено, что по состоянию на сегодня, 18 сентября, курс российского рубля остался неизменным по сравнению с предыдущим днем ​​и составил 0,0186 маната. «Значительных изменений курса за последний месяц не произошло».

По наличным конверсионным операциям с российским рублем за первое полугодие 2024 года объем покупок составил 3,866 млрд рублей, объем продаж — 1,177 млрд рублей.

Экономист Рашад Гасанов сообщил Радио Азадлыг, что некоторые регионы Азербайджана больше всего подвержены влиянию российской экономики, особенно в плане формирования доходов: «Эта тенденция сильнее в юго-западных и северных регионах. В Лянкяранском экономическом районе 10% из каждых 100 манатов дохода формируется за счет денежных переводов. Однако в реальности ситуация сложнее. В Ширване этот показатель составляет всего 1%. Поэтому влияние событий в России в разных регионах Азербайджана различно».

Однако он считает, что эти влияния не являются непреодолимыми: «При рациональной и долгосрочной политике их можно минимизировать, но при нынешних условиях и правилах полностью избежать этих влияний невозможно».

Экономист также подчеркнул, что в Азербайджане курсы всех валют, за исключением доллара США, определяются по отношению к доллару США посредством кросс-курсов: «Это означает, что если валюта теряет стоимость по отношению к доллару США, она автоматически теряет стоимость и по отношению к манату».

В феврале 2022 года Россия вторглась на Украину. После этого западные страны расширили санкции против России (санкции были введены в 2014 году после аннексии Россией Крымского региона Украины). Азербайджан в этих санкциях не участвует.