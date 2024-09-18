Международные организации призвали генсека Совета Европы добиться освобождения политзаключненых в Азербайджане

Два десятка международных правозащитных организаций направили послание генсеку Совета Европы Алену Берсе с призывом не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ из-за усиления репрессий после президентских выборов 7 февраля и парламентских выборов 1 сентября 2024 года, что привело к беспрецедентным репрессиям.

«На момент написания этой статьи в стране почти не осталось на свободе ни одного независимого субъекта гражданского общества. Руководители независимых СМИ были арестованы, а власти усилили давление на адвокатов, а также ученых», - говорится в послании.

В обращении называются имена правозашитника Анара Мамедли, инвалида и активиста Фамиля Халилова, молодого исследователя Бахруза Самедова, экономиста Губада Ибадоглу, профсоюзного активиста Афиаддина Мамедова.

Власти Азербайджана начали преследование независимых СМИ, совершив рейды и закрыв Abzas Media, Toplum TV и Kanal 13. Журналисты были арестованы во время рейдов, включая директора Abzas Media Ульви Гасанлы, редактора Севиндж Аббасову, руководителя Института демократических инициатив, правозащитника Акифа Гурбанова, основателя Toplum TV Алескера Мамедли, директора Kanal Азиза Оруджева, журналистов Шамо Эминова, Эльнары Гасымову, Наргиз Абсаламову, Али Зейнала, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, а также политических активистов Тофика Ягублу и Руслана Иззетли.

Подписавшие обращение организации просят генсека Совета Европы: призвать к освобождению Анара Мамедли и других правозащитников и гражданских активистов, активистов-экологов и журналистов, аресты которых политически мотивированы; призвать к полному пересмотру законодательства, направленного на преследование правозащитников и гражданского общества, криминализацию их деятельности, дать понять что иначе полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ пересмотрены не будут.

Внесение Азербайджаном в черный список лиц депутатов ПАСЕ, критикующих Баку авторы обращения считают недопустимым и призывают генсека ПАСЕ добиться выполнения обязательств, касающихся Европейской конвенции о правах человека и обязательств, взятых на себя Азербайджаном при вступлении в Совет Европы.

Обращение подписали: Кампания по прекращению репрессий в Азербайджане, Центр гражданских свобод ( Украина), Гражданская сеть Опора (Украина), Европейский обмен, Европейский центр защиты прав человека, Европейская платформа за демократические выборы, Хельсинкский фонд по правам человека (Польша), Центр по правам человека (Грузия), Международная федерация по правам человека (FIDH), Международное партнерство по правам человека (IPHR), Нидерландский Хельсинкский комитет, Норвежский Хельсинкский комитет, Фонд политической ответственности (Польша), Ресурсный центр по демократии и правам человека (Молдова), Всемирная организация против пыток (OMCT), Центр по правам человека ZMINA ( Украина) и другие.