В Баку проходит  форум посвященный зеленым финансам и устойчивому развитию

В Баку в пятницу начал работу форум «Зеленые финансы и устойчивое развитие». На форуме, организованным Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Министерством экологии и природных ресурсов, обсуждаются несколько ключевых инициатив, включая проекты законов и нормативных актов для поддержки зеленого финансирования в Азербайджане, финансовые инструменты, такие как зеленые облигации и субсидии для привлечения инвестиций, а также развитие солнечной и ветровой энергетики для сокращения выбросов углерода. Устойчивые методы ведения сельского хозяйства и проекты по восстановлению экосистем, направленные на повышение продовольственной безопасности и защиту биоразнообразия, также являются центральными темами мероприятия.

В мероприятии приняли участие представители Центрального банка Азербайджана, Министерства экологии и природных ресурсов, Представительства ООН в Азербайджане, а также различных отраслевых ассоциаций, таких как Ассоциация банков, микрофинансовых организаций, участников фондового рынка, страховщиков и финтех-компаний.

Выступая на форуме, председатель CBA Талех Казимов подчеркнул настоятельную необходимость перехода к зеленой экономике для смягчения рисков, связанных с изменением климата. «Переход к зеленой экономике должен быть приоритетом. Без него долгосрочный устойчивый экономический рост недостижим», — заявил Казимов.

Казимов сообщил, что Центральный банк уже разработал дорожную карту устойчивого финансового развития, одной из ключевых инициатив которой является создание таксономии зеленых финансов. «Таксономия готова, осталось внести некоторые технические коррективы, после чего она будет представлена ​​правительству на утверждение», — сказал он.

Он также отметил создание правовой базы для зеленых облигаций и подчеркнул рост кредитного портфеля Азербайджана на 18,4% за последние три года. Ожидается, что банки представят свои обязательства по зеленому финансированию перед предстоящей климатической конференцией COP29.