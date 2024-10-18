Продлен арест Рубена Варданяна

Решением Сабаильского суда продлен срок ареста бывшего «госминистра» сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна.

Он был задержан азербайджанскими пограничниками 27 сентября 2023 года при попытке сбежать в Армению. Он был обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана и арестован.

На какой срок продлен арест, не сообщается.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Азербайджана сроки предварительного следствия и предварительного заключения по делам обвиняемых в особо тяжких преступлениях может составить до 19 месяцев.

Ранее, 11 октября был продлен срок ареста других лидеров карабахских сепаратистов: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Левы Мнацаканяна и Давида Манукяна. и Рубена Варданяна.

Прошлым летом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил о завершении предварительного следствия в отношении сепаратистов.

Вероятно, продление предварительного заключения сепаратистов вызвано необходимостью дополнительного времени для ознакомления обвиняемыми и их адвокатами материалами уголовного дела.

Согласно УПК, фигуранты дела и адвокаты по очереди знакомятся с материалами дела.