В секторе услуг в Азербайджане люди работают по 10-11 часов

В Азербайджане, несмотря на законы о защите труда и международные обязательства, многие работники сферы услуг сообщают, что их рабочий день длится от 10 до 11 часов, что значительно превышает установленные законом пределы. Этот вопрос всплывает на фоне широкого обсуждения трудовых прав в Международный день труда.

Мадина Алескерова, администратор химчистки в Баку (имя изменено в целях анонимности), рассказала корреспонденту Радио Азадлыг о регулярных нарушениях установленных законом сроков работы. "Рабочее время - с 10 утра до 8 вечера", - пояснила Алескерова. "Они говорят, что если тебе это не нравится, ты можешь уйти, но мне нужна работа". Она добавила, что получает только один выходной в неделю и одну неделю отпуска в год, в то время как Трудовой кодекс Азербайджана предусматривает 40-часовую рабочую неделю с минимальным отпуском в 21 день.

Государственная инспекция труда сообщила, что в 2023 году получила более 16 000 жалоб, в результате чего была взыскана задолженность перед работниками в размере примерно 471 556,73 манатов. Служба также восстановила в должности 107 работников, трудовые договоры с которыми были расторгнуты незаконно, и выдала обязательные предписания 950 работодателям о восстановлении нарушенных трудовых прав.

Однако Фазиль Мустафа, член комитета Милли Меджлиса по правам человека, в беседе с Turan выразил скептицизм по поводу эффективности празднования 1 мая, размышляя об их историческом контексте и идеологическом использовании в советское время. Он подчеркнул, что сегодня трудовые права защищены Конституцией и что соблюдение этих законов имеет решающее значение.

Азер Гулиев, эксперт по трудовым правам, отметил в комментарии для Радио Азадлыг, что соблюдение трудового законодательства на разных предприятиях существенно различается. Проблемы варьируются от практики заключения трудовых договоров до несправедливой дискриминации в оплате труда и чрезмерного рабочего времени. "Также бывают случаи, когда новое руководство увольняет весь существующий персонал", - добавил Гулиев. Он отметил, что многие работодатели не выплачивают двойную заработную плату за работу в праздничные дни, как это предусмотрено законом.

Официальная статистика показывает, что по состоянию на март 2024 года в экономике Азербайджана насчитывалось 1,727 миллиона официально занятых лиц, на фоне заявленного уровня безработицы около 5%. Однако независимые экономисты утверждают, что фактическая численность работающих превышает 5 миллионов человек, что подчеркивает значительное несоответствие между официальной занятостью и реальным распространением неформального труда. Этот разрыв не только подрывает гарантии занятости, но и влияет на будущие пенсионные выплаты, создавая глубокую социальную несправедливость.

Сохранение этих проблем подчеркивает необходимость более эффективного применения трудового законодательства в Азербайджане для защиты прав работников и обеспечения справедливой трудовой практики во всех секторах.