ВБ: Ежегодный экологический ущерб стран Южного Кавказа оценивается в 100 млн. долларов
ВБ: Ежегодный экологический ущерб стран Южного Кавказа оценивается в 100 млн. долларов
На мероприятии COP29 под названием «Ситуация в области климатического финансирования на Южном Кавказе и в Центральной Азии», состоявшемся 14 ноября, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс касаясь значительного экономического и экологического ущерба, наносимого странам Южного Кавказа, оценила их примерно в 100 миллионов долларов США в год.
Прайс отметил, что решение проблем региона требует не только финансовых вложений, но и квалифицированных человеческих ресурсов. «Во многих муниципалитетах сложно обеспечить финансовые ресурсы для зеленых инициатив, и ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Для устранения этих пробелов на Южном Кавказе необходимо реализовать программы грантов», — заявил Прайс.
Касаясь процесса декарбонизации в регионе, Прайс указала на недостаточное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), особенно для отопления зданий и питания транспорта. «Как Всемирный банк, мы поддерживаем диверсификацию экономик Южного Кавказа и реализацию проектов декарбонизации. Это соответствует как экономическим интересам, так и устойчивому будущему стран региона», — добавила она.
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