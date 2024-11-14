Погода в пятницу
1 ноября в столице будет пасмурно, ночью и утром местами мелкий дождь. Умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью +7+10°, днем +12+15°. Влажность ночью и днем 70-80%.
По стране осадки не ожидаются. Местами туман, Умеренный западный ветер.
В низменности ночью + 5+9°, днем +12+17°. В горах ночью до -4° мороза, днем +3+8°.
Общество
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- 14 ноябрь 2024, 11:19
На важном международном конкурсе в области рекламы и маркетинга "Felis" компания "Bakcell", которая за короткий период времени представила своим абонентам 6 инновационных продуктов, была удостоена награды "Самый успешный ребрендинг". Презентация состоялась на традиционном мероприятии "Brand Week", прошедшем 8 ноября 2024 года в Стамбуле.
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Международная коалиция за демократическое обновление (ICDR) и Фонд «Форум 2000» выразили серьезную обеспокоенность эскалацией репрессий против гражданского общества в Азербайджане, опубликовав совместное заявление. Группы подчеркнули усиление репрессий правительства в отношении адвокатов, журналистов, активистов и правозащитников, нарисовав суровую картину страны, где инакомыслящие голоса систематически подавляются.
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- 13 ноябрь 2024, 23:45
Times Higher Education (THE), ведущая международная организация с аудиторией в 60 миллионов человек и входящая в сотню крупнейших сетей мира в области образования и оценки навыков, опубликовала всеобъемлющую статью под названием «Призывы к освобождению азербайджанского ученого в преддверии климатического саммита».
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- 13 ноябрь 2024, 14:59
В четверг в столице будет пасмурно, утром возможен небольшой дождь. Умеренный юго-восточный ветер.
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