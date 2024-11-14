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(11 минут назад)
Погода в пятницу

Погода в пятницу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

1 ноября в столице будет пасмурно, ночью и утром местами мелкий дождь. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью +7+10°, днем +12+15°. Влажность ночью и днем 70-80%.

По стране осадки не ожидаются. Местами туман, Умеренный западный ветер.

В низменности ночью + 5+9°, днем +12+17°. В горах ночью до -4° мороза, днем +3+8°.

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