Запущена обновленная цифровая информационная платформа COP29

COP29 Azerbaijan Operating Company запустила обновленную версию официальной цифровой информационной платформы для предстоящей климатической конференции COP29. Новый веб-сайт направлен на предоставление всеобъемлющей, актуальной информации для заинтересованных сторон конференции, включая участников, СМИ и общественность.

Разработанная с учетом инклюзивности и доступности, обновленная платформа имеет интерфейс, адаптированный для пользователей с нарушениями зрения, что обеспечивает комфортный и неограниченный доступ для всех. Сайт будет служить центральным ресурсом, оперативно делясь последними событиями конференции и соответствующей информацией.

Представители прессы теперь имеют упрощенный доступ к важной информации для надежного освещения COP29 в СМИ. Обновления цифровой платформы в режиме реального времени позволяют журналистам быть в курсе точной и своевременной информации. Кроме того, на сайте есть мультимедийная галерея с высококачественными фотографиями и видео событий COP29, предоставляющая журналистам профессиональные визуальные материалы для лучшего представления значимости глобального климатического саммита.

Недавно введенный раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) охватывает общие запросы об участии и регулярно обновляется. На сайте также есть функция «Чатбокс» в режиме реального времени, предлагающая пользователям немедленные ответы на вопросы об организационных и технических аспектах конференции.

Платформа представляет подробную информацию о размещении, электронных визах, аккредитации, питании, навигации по мероприятиям и павильонах в Синей и Зеленой зонах конференции. С этими обновлениями цифровая платформа COP29 стремится повысить доступность и удобство для всех участников, посещающих климатическую конференцию в Баку.