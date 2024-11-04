Запущена обновленная цифровая информационная платформа COP29
COP29 Azerbaijan Operating Company запустила обновленную версию официальной цифровой информационной платформы для предстоящей климатической конференции COP29. Новый веб-сайт направлен на предоставление всеобъемлющей, актуальной информации для заинтересованных сторон конференции, включая участников, СМИ и общественность.
Разработанная с учетом инклюзивности и доступности, обновленная платформа имеет интерфейс, адаптированный для пользователей с нарушениями зрения, что обеспечивает комфортный и неограниченный доступ для всех. Сайт будет служить центральным ресурсом, оперативно делясь последними событиями конференции и соответствующей информацией.
Представители прессы теперь имеют упрощенный доступ к важной информации для надежного освещения COP29 в СМИ. Обновления цифровой платформы в режиме реального времени позволяют журналистам быть в курсе точной и своевременной информации. Кроме того, на сайте есть мультимедийная галерея с высококачественными фотографиями и видео событий COP29, предоставляющая журналистам профессиональные визуальные материалы для лучшего представления значимости глобального климатического саммита.
Недавно введенный раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ) охватывает общие запросы об участии и регулярно обновляется. На сайте также есть функция «Чатбокс» в режиме реального времени, предлагающая пользователям немедленные ответы на вопросы об организационных и технических аспектах конференции.
Платформа представляет подробную информацию о размещении, электронных визах, аккредитации, питании, навигации по мероприятиям и павильонах в Синей и Зеленой зонах конференции. С этими обновлениями цифровая платформа COP29 стремится повысить доступность и удобство для всех участников, посещающих климатическую конференцию в Баку.
-
- Финансы
- 4 ноябрь 2024 11:58
-
Экономика
-
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отправился в Италию для участия в первом министерском совещании Всемирной группы по термоядерной энергии (WFEG), которое состоится 6 ноября 2024 года в Риме. Мероприятие пройдет под совместным председательством премьер-министра Италии Джорджии Мелони и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:22
Азербайджан ввел новый национальный стандарт по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG), сообщили официальные лица в ходе брифинга, организованного Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) в «Бакинском доме малого и среднего бизнеса». В мероприятии приняли участие Ильхам Байрамов, генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART), и Натиг Гасанов, первый заместитель председателя KOBİA, которые предоставили представителям СМИ подробную информацию о преимуществах стандарта для бизнеса.
-
- 5 ноябрь 2024, 12:06
Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги» (ADY) с января по октябрь 2024 года перевезло 6,267 млн тонн транзитных грузов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только в октябре транзитные перевозки достигли 614 584 тонн , что на 14% больше , чем в октябре предыдущего года.
-
- 4 ноябрь 2024, 17:22
В ходе виртуальной конференции «Программа действий COP29: энергетические инициативы и обязательства» 4 ноября эксперт ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) Смита Фокир подчеркнула важность принятия международных обязательств по водороду и утроения мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году на КС-29 в Баку.
Написать отзыв