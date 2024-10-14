АБР поможет в подготовке проекта каспийского «зеленого энергокоридора»
- Энергетика
- 14 октябрь 2024, 8:21
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АБР поможет в подготовке проекта каспийского «зеленого энергокоридора»
Азиатский банк развития (АБР) выделил $225 тыс через специальный фонд технического содействия на реализацию проекта создания «зеленого энергетического коридора» через Каспийское море.
Как передает АБР, этот проект предполагает строительство подводного кабеля, который соединит энергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, что станет важным шагом в укреплении энергетического сотрудничества прикаспийских стран.
Меморандум о взаимопонимании был подписан правительствами трех стран 2 мая 2024 года, и проект направлен на обеспечение энергетической безопасности, развитие устойчивых энергетических практик и поддержку экономического роста в регионе.
В рамках проекта также планируется создание «зеленого коридора», по которому возобновляемая энергия будет передаваться из Каспийского региона в Европу через кабель в Черном море.
Техпомощь предоставлена для проведения исследования и подготовки этого межрегионального проекта, который потребует значительных инвестиций.
АБР предоставляет техническую поддержку проекту через различные меры, включая помощь в формировании межправительственных рабочих групп, создание специального целевого предприятия (SPV) или совместного предприятия, включая разработку прозрачной и эффективной структуры управления, правовых и коммерческих рамок, детального плана операций SPV и оказание дополнительной консультационной поддержки, наращивание потенциала представителей стран для обеспечения высококачественных технических оценок и технико-экономических обоснований.
Этот проект не только усилит энергетическое сотрудничество в Центральной Азии, но и будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, поддерживая цели Парижского соглашения и развитие зеленой энергетической инфраструктуры, отмечает АБР.
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