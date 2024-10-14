На внутреннем рынке Азербайджана реализуется ли дизель качества Euro-5?

На внутреннем рынке Азербайджана до сих реализуется дизельное топливо стандарта Euro-2. Об этом сообщает в своем обзоре за октябрь месяц международное агентство Argus, которое специализируется на анализе рынка нефти и нефтепродуктов.

Отметим, что в начале июня на выставке Бакинской Нефтяной Неделе Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) на своем стенде показала, что с 2023 года производит дизельное топливо по стандарту Euro-5. Правда, затем выяснилось, что нефтепродукт данного качества экспортируется, а поставки на внутренний рынок начнутся чуть позже.

Как следует из данных Argus, до сих пор на внутренний рынок поступает дизельное топлива прежнего качества. В разделе «Рыночные цены на моторное топливо» в странах Кавказа агентство указало, что в Азербайджане дизельное топливо, соответствующее качеству Euro-5, не реализуется.

Агентство Turan же в свою очередь выяснило, что содержание уровня серы в дизельном топливе стандарта Euro-2 превышает этот показатель стандарта Euro-5 как минимум в 100 раз. В топливе Euro-2 содержание серы составляет 0,1%, в то же время в Euro-5 эти показатели варьируются от 0,0005% до 0,001% (5-10 ppm).

Стандарты Euro-5 значительно снижают воздействие на экологию дизельных автомобилей, уменьшая образование туманов и кислотных дождей. Более строгие критерии для дизельного топлива Euro-5 способствуют повышению эффективности сгорания, что ведет к улучшению характеристик двигателя и экономии топлива.

Argus со ссылкой на участников рынков также сообщает, что Азербайджан с сентября активно закупает моторное топливо для формирования запасов в связи с предстоящим в ноябре плановым ремонтом на Бакинском НПЗ им. Г.Алиева.