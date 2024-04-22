Азербайджан и IEA обсудили «Дорожную карту по энергоэффективности»
- Энергетика
- 22 апрель 2024, 7:30
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Азербайджан и IEA обсудили «Дорожную карту по энергоэффективности»
Министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов на встрече в Нью-Йорке с заместителем исполнительного директора Международного энергетического агентства (IEA) Мэри Берс Уорлик обсудил проект «Дорожной карты энергоэффективности для Азербайджана», подготовленный этим Агентством в рамках программы «EU4Energy».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Азербайджанской Республики.
«Была оценена важность этого документа с точки зрения вклада в выполнение Азербайджаном климатических обязательств», - отмечено в сообщении.
Стороны обменялись мнениями о приоритетах повестки дня COP29, включая принятие новых глобальных коллективных финансовых мер, взаимное сотрудничество по COP29, а также деятельность по продвижению Азербайджана в отношении возобновления национально-определяемых обязательств (NDC) по климатическим обязательствам (выбросы парниковых газов) и интенсивному сотрудничеству с EIA в этом контексте.
«Были рассмотрены меры, принимаемые Азербайджаном в связи с его присоединением к инициативам «Глобальное обещание по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности» и «Глобальное обещание по метану», а также шаги по энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов», - уточняет минэнерго.
Также обсуждались инновации, связанные с созданием в Азербайджане мощностей по производству возобновляемой энергии, их интеграцией в энергосистему, использование морской ветровой энергии, реализация проектов коридоров «зеленой» энергетики в различных направлениях.
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