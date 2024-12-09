Азербайджан в декабре импортирует до 50 тыс. тонн бензина Аи-92
- Энергетика
- 9 декабрь 2024, 7:36
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Азербайджан в декабре импортирует до 50 тыс. тонн бензина АИ-92
Азербайджан планирует в декабре импортировать от 30 тыс тонн до 50 тыс тонн бензина марки АИ-92. Данный объем необходим для стабильного обеспечения данным нефтепродуктом потребности страны на фоне продолжающегося профилактического ремонта Бакинского НПЗ.
Согласно сообщению отраслевого агентства Argus, ремонт бакинского НПЗ, начавшиеся 24 октября, завершатся в период 10-15 декабря, на несколько дней позже запланированного срока. Ожидается, что для производства достаточного количества товарного бензина и насыщения рынка потребуется еще 7-10 дней. Поэтому в декабре придется импортировать достаточные объемы самого востребованного сорта бензина на азербайджанском рынке, отмечает Argus.
Отметим, что ремонт и модернизационные работы на НПЗ им. Г.Алиева, позволяющий производить 6,5 млн тонн топлива запланирован на апрель-май месяцы. Однако из-за проведения международного климатического мероприятия СОР29 пришлось перенести сроки на октябрь-ноябрь месяц. Выполнение предусмотренных работ же затянулись.
Трейдеры сообщили агентству Argus об отсутствие на российском рынке свободных объемов бензина марки АИ-92, так как декабрьские объемы уже распределены.
В то же время Argus отмечает, что торговые компании в августе - ноябре приобрели для поставки в Азербайджан около 150 тыс тонн бензина АИ-92. Эти объемы были приобретены в Литве, Беларуси, Болгарии и Румынии. Покупателем АИ-92 выступили азербайджанские компании SOCAR и Azpetrol.
В свою очередь агентство Turan на основе отчетов Госкомстата Азербайджана уточнил, что в январе-сентябре страна импортировала бензин марки АИ-92 в объеме 87,8 тыс тонн, АИ-95 – 55,8 тыс тонн, АИ-98 – 1,53 тыс тонн, а также 30,9 тыс тонн дизельного топлива.
В январе-октябре Бакинский НПЗ произвел 1,2 млн тонн бензина против 1,21 млн тонн годом ранее, также 1,97 млн тонн дизельного топлива (за 10 месяцев 2023 года - 1,93 млн тонн).
Спрос на АИ-92 на внутреннем рынке Азербайджана составляет порядка 120 тыс т/месяц, а дизтоплива свыше 160 тыс т/месяц, отмечают участники рынка.
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