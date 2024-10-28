Цена на азербайджанскую нефть завершила неделю на отметке выше $76/барр.

Баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light последний день минувшей недели был продан за $76,63 на основе CİF контрактов.

Средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе контрактов CIF за прошлую недели повысилась на $0,25 по сравнению с предыдущей неделей и составила $75,67 за баррель. Максимальная цена за этот период достигла $76,63 за баррель, а минимальная - $74,31 за баррель.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе контрактов FOB в турецком порту Джейхан составила $74,17 за баррель, что на $0,3 было больше. Максимальная цена составила $75,16 за баррель, а минимальная - $72,78 за баррель.