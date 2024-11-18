До 2027 года Азербайджан планирует инвестировать в зеленую энергетику $2,8 млрд
- Энергетика
- 18 ноябрь 2024, 11:42
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До 2027 года Азербайджан планирует инвестировать в зеленую энергетику $2,8 млрд
К 2027 году планируется инвестиция в размере $2,8 млрд в сферу возобновляемой энергии в Азербайджане.
Об этом заявил начальник отдела Агентства возобновляемой энергетики Азербайджана (AREA) Фаган Абдурахманов во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.
«Мы понимаем, что эта задача не из легких, но Азербайджан продемонстрировал, что приверженность делу и инновации способны трансформировать национальные энергетические стратегии», - подчеркнул Абдурахманов.
По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане уже выделено под зону возобновляемой энергии 4 500 га земли.
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