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(36 минут назад)
До 2027 года Азербайджан планирует инвестировать в зеленую энергетику $2,8 млрд

До 2027 года Азербайджан планирует инвестировать в зеленую энергетику $2,8 млрд

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

До 2027 года Азербайджан планирует инвестировать в зеленую энергетику $2,8 млрд

К 2027 году планируется инвестиция в размере $2,8 млрд в сферу возобновляемой энергии в Азербайджане.

Об этом заявил начальник отдела Агентства возобновляемой энергетики Азербайджана (AREA) Фаган Абдурахманов во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.

«Мы понимаем, что эта задача не из легких, но Азербайджан продемонстрировал, что приверженность делу и инновации способны трансформировать национальные энергетические стратегии», - подчеркнул Абдурахманов.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане уже выделено под зону возобновляемой энергии 4 500 га земли.

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