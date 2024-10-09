Добыча нефти на Кашагане приостановлена в связи с плановым ремонтом
- Энергетика
- 9 октябрь 2024, 7:43
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Добыча нефти на Кашагане приостановлена в связи с плановым ремонтом
Плановый капитальный ремонт стартовал в понедельник на крупнейшем нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго республики.
Плановый ремонт на месторождении изначально планировалось начать с 3 октября, однако старт ремонта был перенесен на 7 октября.
Накануне министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что ремонт на Кашагане продлится 30-40 дней.
«Плановый ремонт согласован с министерством энергетики на 40 дней, но менеджмент консорциума NCOC говорит, что постараются ремонт закончить в более короткие сроки, за 30 дней», - сказал он.
Отметим, что в 2023 году на месторождении было добыто 18,8 млн тонн нефти.
Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).
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