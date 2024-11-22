ЕС предупреждает о риске отказа от обязательств в области ископаемого топлива на COP 29
- Энергетика
- 22 ноябрь 2024, 11:03
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ЕС предупреждает о риске отказа от обязательств в области ископаемого топлива на COP 29
Европейский Союз (ЕС) предупредил участников 29-й конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку о недопустимости отхода от обязательств, взятых в прошлом году на COP 28 в Дубае, касающихся перехода от использования ископаемого топлива.
ЕС настаивает на том, чтобы аналогичное обязательство было закреплено в итоговых решениях текущей конференции.
«Никто не должен делать вид, что предыдущая конференция не имела места», — заявил европейский комиссар по энергетике Вопке Хукстра.
Если пункт о переходе от ископаемого топлива не будет включен, то прошлогодняя COP будет считаться провальной, заявила в Баку глава делегации Европейского парламента Лидия Перейра. Тем не менее, она выразила уверенность, что делегаты от ОАЭ окажут сильную поддержку формулировкам, касающимся отказа от ископаемого топлива.
Энергетика
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В Баку мы должны достичь соглашения о новой амбициозной цели климатического финансирования. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на вчерашнем брифинге для СМИ в рамках COP29.
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Сбалансированный энергетический переход является ключом к глобальной устойчивости, заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс выступая на встрече высокого уровня в рамках COP29.
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Природный газ в настоящее время удовлетворяет 23% мировых потребностей в первичной энергии, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммед Хамель на саммите COP29.
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- 22 ноябрь 2024, 10:59
Согласно таможенным декларациям, в январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 21 млрд 338 млн 832,9 тыс м3 природного газа. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Государственного Таможенного Комитета (ГТК) АР.
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