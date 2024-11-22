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(12 минут назад)
ЕС предупреждает о риске отказа от обязательств в области ископаемого топлива на COP 29

ЕС предупреждает о риске отказа от обязательств в области ископаемого топлива на COP 29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЕС предупреждает о риске отказа от обязательств в области ископаемого топлива на COP 29

Европейский Союз (ЕС) предупредил участников 29-й конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку о недопустимости отхода от обязательств, взятых в прошлом году на COP 28 в Дубае, касающихся перехода от использования ископаемого топлива.

ЕС настаивает на том, чтобы аналогичное обязательство было закреплено в итоговых решениях текущей конференции.

«Никто не должен делать вид, что предыдущая конференция не имела места», — заявил европейский комиссар по энергетике Вопке Хукстра.

Если пункт о переходе от ископаемого топлива не будет включен, то прошлогодняя COP будет считаться провальной, заявила в Баку глава делегации Европейского парламента Лидия Перейра. Тем не менее, она выразила уверенность, что делегаты от ОАЭ окажут сильную поддержку формулировкам, касающимся отказа от ископаемого топлива.

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