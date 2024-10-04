«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России

«Газпром» занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых убыточных компаний России по итогам 2023 года. Список опубликован на сайте издания.

Как пишет журнал, чистый убыток «Газпрома» за 2023 года составил 583,1 млрд рублей. Издание отмечает, что это первый бухгалтерский убыток компании за 25 лет.

Второе место в рейтинге занимает Амурский газохимический комплекс, чей чистый убыток по итогам прошлого года составил 71,9 млрд рублей. Комплекс, строящийся в Амурской области, является совместным предприятием «Сибура» и китайской корпорации Sinopec. На начало сентября 2024 года общий прогресс по проекту превысил 55%. Амурский газохимический комплекс должен стать одним из крупнейших мировых производителей полиэтилена и полипропилена.

Убыток еще не работающей компании в Forbes назвали бухгалтерским, также отмечается связь с резервами по обесцениванию активов и убытком по курсовым разницам от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте.

Замыкает тройку лидеров Ozon с чистым убытком в размере 42,7 млрд рублей за 2023 год. Как пишет журнал, убыток компании снизился на 27% в связи с ростом валовой прибыли и отсутствием разовых расходов.