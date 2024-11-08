Генсек ОПЕК прогнозирует сохранение в мире высокого спроса на нефть и газ

Нефть и природный газ сохранят устойчивое присутствие в энергетическом балансе мировой экономики на ближайшие десятилетия, а спрос на них будет устойчивым. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе (АЭН).

«ОПЕК оценивает как очень позитивные перспективы потребления в мире нефти и газа, - сказал он. - К 2050 году мировой спрос на энергию увеличится на 24% в связи с прогнозируемым за это время удвоением общемирового ВВП. Основной рост мировой экономики будет обеспечен неуклонным ростом численности населения планеты до 9,7 млрд к 2050 году по сравнению с 8 млрд сейчас. При этом основной прирост населения придется на развивающиеся страны, включая африканские. Еще одним фактором расширенного спроса на энергию станет рост численности населения существующих мегаполисов и увеличение в мире количества городов-миллионников».

По словам Хайсама аль-Гайса, в подобных условиях будут востребованы все виды энергоресурсов. «Мир будет нуждаться в ближайшие десятилетия во всех видах энергетических ресурсов, - сказал он. - Нефть и природный газ останутся до середины нынешнего столетия доминирующей составляющей мирового энергетического баланса с долей в 55%. При этом доля нефти составит 30%».