Сенаторы и конгрессмены США призвали Байдена добиться освобождения Губада Ибадоглу перед COP29

Двухпартийная группа из почти трех десятков высокопоставленных американских законодателей призвала администрацию Байдена добиться освобождения Губада Ибадоглу, известного ученого и эксперта по борьбе с коррупцией, из-под домашнего ареста и позволить ему выехать из Азербайджана на лечение перед COP29, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

В письме, переданном TURAN, 33 высокопоставленных сенатора и конгрессмена потребовали от госсекретаря Энтони Блинкена и старшего советника президента по климату Джона Подесты продолжить прямое взаимодействие с правительством Азербайджана, чтобы побудить их освободить доктора Ибадоглу перед ежегодной климатической конференцией ООН.

«Международное внимание будет приковано к стране, поскольку в ней находятся тысячи представителей гражданского общества и правительств. Мы призываем воспользоваться этой возможностью, ибо освобождение доктора Ибадоглу по гуманитарным соображениям, снятие всех ограничений на его передвижения и снятие с него обвинений были бы позитивными шагами в соответствии с международными обязательствами Азербайджана в области прав человека», — говорится в письме.

«Кроме того, мы просим вас призвать власти Азербайджана рассмотреть возможность переезда доктора Ибадоглу в другую страну и обсудить этот вариант с вашими европейскими коллегами, в частности, со Швецией, Германией и Великобритании. Любая из этих стран сможет предоставить доктору Ибадоглу медицинское лечение, которое он до сих пор не смог получить в Азербайджане, и позволит ему безопасно воссоединиться со своей семьей», - отмечают законодатели.

В Азербайджане он был арестован, и обвинен в подделке валюты и хранении экстремистских религиозных материалов. Эти обвинения были решительно осуждены многочисленными международными институтами и правозащитными организациями как сфабрикованные и политически мотивированные. Доктор Ибадоглу провел девять месяцев в следственном изоляторе, прежде чем был переведен под домашний арест, где он и остается.

Во время содержания под стражей его хронические заболевания усугубились, поскольку ему не была предоставлена адекватная медицинская помощь. Хотя судебный процесс по делу Ибадоглу еще не начался и сейчас приостановлен, на его выезд из страны наложен запрет. В случае признания его виновным ему грозит до 17 лет тюремного заключения, отмечено в послании.

«Мы настоятельно призываем вас уделять первоочередное внимание делу доктора Ибадоглу в преддверии COP29, момента, который, как мы считаем, открывает окно возможностей», - подчеркивают законодатели.