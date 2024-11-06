- Энергетика
- 6 ноябрь 2024, 7:32
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Глава ADNOC: запрос в чат GPT требует в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google
Спрос на энергию в мире удвоится из-за расширения использования чата GPT. С таким заявлением выступил в ходе конференции Adipec министр промышленности и продвинутых технологий ОАЭ, глава нефтяной компании ADNOC Ахмед аль Джабер.
По его словам, искусственный интеллект (ИИ) имеет потенциал ускорить трансформацию энергетических систем и низкоуглеродное развитие, но при этом само использование ИИ увеличивает спрос на энергию.
“Запрос в чат GPT требует в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google. По мере расширения использования ИИ, он будет требовать больше data-центров", - сказал министр.
По его словам, последующие 6 лет мощности data-центров удвоятся, что потребует как минимум 150 ГВт установленной мощности к 2030 году и этот объем удвоится к 2040 году.
“Миру нужны инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции в электроэнергетический сектор должны вырасти до минимум $1,5 трлн в год, также нужна политика для ускорения и защиты этих инвестиций”, - сказал Аль Джабер.
По его оценке, за этот период использование энергии солнца и ветра вырастет в 7 раз, СПГ - минимум на 65%, нефть продолжит использоваться для производства топлива и других продуктов.
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