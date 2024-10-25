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(39 минут назад)
Иран предложил создать энергетическую транзитную сеть в рамках БРИКС

Иран предложил создать энергетическую транзитную сеть в рамках БРИКС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Иран предложил создать энергетическую транзитную сеть в рамках БРИКС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита БРИКС в узком составе предложил странам-участницам создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями в объединении.

"Иран в силу своего стратегического расположения является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая коридоры Север - Юг и Восток - Запад. Путем развития плодотворного сотрудничества мы можем создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями и другими товарами в рамках БРИКС", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

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