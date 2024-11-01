Китайская BYD в III квартале впервые обошла Tesla по выручке

Китайская BYD в III квартале впервые обошла Tesla по выручке

BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастил чистую прибыль и выручку в третьем квартале до рекордных значений.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании выросла на 11,5% и составила максимальные за всю историю $1,63 млрд. Выручка выросла на 24%, до $28,24 млрд.

При этом BYD впервые обошла по квартальному доходу американскую Tesla, которая за этот же период выручила $25,2 млрд.

В июле-сентябре компания продала около 1,135 млн электро и гибридных автомобилей - на 37,7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации впервые превысили 1 млн единиц за квартал.