Китайская BYD в III квартале впервые обошла Tesla по выручке
- Энергетика
- 1 ноябрь 2024, 7:31
- 238
Китайская BYD в III квартале впервые обошла Tesla по выручке
BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), нарастил чистую прибыль и выручку в третьем квартале до рекордных значений.
В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании выросла на 11,5% и составила максимальные за всю историю $1,63 млрд. Выручка выросла на 24%, до $28,24 млрд.
При этом BYD впервые обошла по квартальному доходу американскую Tesla, которая за этот же период выручила $25,2 млрд.
В июле-сентябре компания продала около 1,135 млн электро и гибридных автомобилей - на 37,7% больше, чем годом ранее. Объемы реализации впервые превысили 1 млн единиц за квартал.
Энергетика
-
Германия распорядилась закрыть все три иранских консульства в стране в четверг в ответ на казнь ирано-германского заключенного Джамшида Шармахда, который жил в Соединенных Штатах и был похищен в Дубае в 2020 году иранскими силами безопасности.
-
Для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году Азербайджану необходимы инвестиции в размере $200 млрд.
-
- 1 ноябрь 2024, 08:02
Добыча газа в рамках третьей стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шах-дениз" на шельфе Азербайджана начнется в 2029 году, сообщили "Интерфаксу" в венгерской MVM, являющейся акционером проекта.
-
- 1 ноябрь 2024, 08:00
В Баку ожидается принятие около 60 заявлений и решений в рамках 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Написать отзыв