На объектах SOCAR пожаров стала больше
- Энергетика
- 4 сентябрь 2024, 7:28
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На объектах SOCAR пожаров стала больше
На морской платформе №4 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) произошел пожар.
Согласно сообщению ПО "Азнефть", происшествие произошло 2 сентября вечером.
На место происшествия были немедленно направлены пожарные суда, которые в кратчайшие сроки предотвратили распространение огня, и пожар был полностью потушен.
В результате происшествия погиб сотрудник Управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО "Азнефть" Рафиг Иса оглу Исламов (1960 г.р.).
Ведется оценка обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие меры, отмечается в сообщении.
Стоить отметить, что на прошлой неделе – 30 августа произошел сильный пожар на территории экспериментально-испытательного производства Научно-исследовательского института SOCAR в Сураханском районе Баку.
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1 отзыв
Müslüm Əliyev
2024-09-04
После того как к руководству SOCAR-ом были приведены люди не имеющие никакого отношения к нефтяной промышленности ни по образованию, ни по предыдущей деятельности - это было неизбежно. Как пела Алла Пугачёва: то ли ещё будет ой-ей-ей!