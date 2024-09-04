На объектах SOCAR пожаров стала больше

На объектах SOCAR пожаров стала больше

На морской платформе №4 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) произошел пожар.

Согласно сообщению ПО "Азнефть", происшествие произошло 2 сентября вечером.

На место происшествия были немедленно направлены пожарные суда, которые в кратчайшие сроки предотвратили распространение огня, и пожар был полностью потушен.

В результате происшествия погиб сотрудник Управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО "Азнефть" Рафиг Иса оглу Исламов (1960 г.р.).

Ведется оценка обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие меры, отмечается в сообщении.

Стоить отметить, что на прошлой неделе – 30 августа произошел сильный пожар на территории экспериментально-испытательного производства Научно-исследовательского института SOCAR в Сураханском районе Баку.