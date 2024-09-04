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(6 часов назад)
На объектах SOCAR пожаров стала больше

На объектах SOCAR пожаров стала больше

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На объектах SOCAR пожаров стала больше

На морской платформе №4 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) произошел пожар.

Согласно сообщению ПО "Азнефть", происшествие произошло 2 сентября вечером.

На место происшествия были немедленно направлены пожарные суда, которые в кратчайшие сроки предотвратили распространение огня, и пожар был полностью потушен.

В результате происшествия погиб сотрудник Управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО "Азнефть" Рафиг Иса оглу Исламов (1960 г.р.).

Ведется оценка обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие меры, отмечается в сообщении.

Стоить отметить, что на прошлой неделе – 30 августа произошел сильный пожар на территории экспериментально-испытательного производства Научно-исследовательского института SOCAR в Сураханском районе Баку.

1 отзыв

  • Müslüm Əliyev

    2024-09-04

    После того как к руководству SOCAR-ом были приведены люди не имеющие никакого отношения к нефтяной промышленности ни по образованию, ни по предыдущей деятельности - это было неизбежно. Как пела Алла Пугачёва: то ли ещё будет ой-ей-ей!

    Cavab ver

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