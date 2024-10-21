На судоремонтном заводе «Бибиэйбат» установлены солнечные панели
- Энергетика
- 21 октябрь 2024, 7:26
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На судоремонтном заводе «Бибиэйбат» установлены солнечные панели
В рамках продолжающихся усилий по внедрению экологически чистых технологий на крыше одного из производственных цехов судоремонтного завода (СРЗ) «Бибиэйбат» ЗАО «Азербайджанского Каспийского морского пароходства» (ASCO) были установлены солнечные панели.
Согласно сообщению ASCO, мощность каждой солнечной панели составляет 690 Вт, и они занимают площадь 512 м2.
Система включает солнечные панели, инвертор, кабельную разводку, устройство управления SCADA и счетчик. На инвертор дается производителем гарнтия на срок 10 лет, а на солнечные панели — 25 лет.
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