Россия в 2025г доведет поставки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров
- Энергетика
- 29 май 2024, 6:33
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Россия в 2025г доведет поставки газа в Узбекистан до 11 млрд м3
Узбекистан и Россия работают над расширением пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия — Центр», чтобы увеличить поставки российского газа. Об этом в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте 27 мая сообщил президент РФ Владимир Путин.
С 7 октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Соглашение, заключённое на два года, предусматривает поставку 2,8 млрд м3 в год.
«Я помню, как это начиналось в позапрошлую зиму. В Узбекистане сложилась сложная критическая ситуация в связи с аномальными холодами. Помню, как Шавкат Миромонович переживал и искал, конечно, все возможности для того, чтобы решать эту проблему. Естественно, все мы задумались о будущем, климат меняется, нужно заранее предпринимать какие-то шаги», — сказал он.
По его словам, сейчас ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия — Центр», что позволит в 2025 году нарастить объём прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд м3.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в комментарии для «Первого канала» сообщил, что Россия и Узбекистан ведут активные переговоры по существенному увеличению поставок не только газа, но и электроэнергии. Объёмы пока являются предметом переговоров.
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