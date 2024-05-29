Россия в 2025г доведет поставки газа в Узбекистан до 11 млрд м3

Узбекистан и Россия работают над расширением пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия — Центр», чтобы увеличить поставки российского газа. Об этом в заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте 27 мая сообщил президент РФ Владимир Путин.

С 7 октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана. Соглашение, заключённое на два года, предусматривает поставку 2,8 млрд м3 в год.

«Я помню, как это начиналось в позапрошлую зиму. В Узбекистане сложилась сложная критическая ситуация в связи с аномальными холодами. Помню, как Шавкат Миромонович переживал и искал, конечно, все возможности для того, чтобы решать эту проблему. Естественно, все мы задумались о будущем, климат меняется, нужно заранее предпринимать какие-то шаги», — сказал он.

По его словам, сейчас ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия — Центр», что позволит в 2025 году нарастить объём прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд м3.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в комментарии для «Первого канала» сообщил, что Россия и Узбекистан ведут активные переговоры по существенному увеличению поставок не только газа, но и электроэнергии. Объёмы пока являются предметом переговоров.