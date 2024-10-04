SOCAR и «Газпром нефть» обсудили вопросы сотрудничества
- Энергетика
- 4 октябрь 2024, 7:31
- 334
SOCAR и «Газпром нефть» обсудили вопросы сотрудничества
Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель совета директоров ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков 2 октября провели встречу.
Об этом говорится в публикации SOCAR в социальных сетях.
«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении.
Другие подробности встречи компания не приводит.
Отметим, что руководители SOCAR и «Газпром»а уже несколько лет периодически проводят встречи на которых, обсуждают текущие вопросы сотрудничества.
По итогам 2023 года Азербайджан импортировал из России 800 млн м3 природного газа. Согласно статистике АР, Азербайджан за прошлый год поставил в Россию 356 млн м3 природного газа. В текущем году между SOCAR и «Газпром» купля-продажа голубого топлива не произведена.
Энергетика
-
- 4 октябрь 2024, 07:35
Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR), которая была создана в сентябре 1992 года, планирует к 2035 году диверсифицировать портфель проектов за счет низкоуглеродного направления.
-
Британская bp, SOCAR Green (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана) и ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) 2 октября в Баку подписали Договор о совместном участии в проекте строительства солнечной электростанции (СЭС) «Шафаг» мощностью 240 МВт в Джабраиле.
-
- 4 октябрь 2024, 07:27
Поставки газа из Азербайджана не могут полностью заменить Сербии поставки голубого топлива из России. Об этом заявил директор компании «Сербиягаз» (Srbijagas) Душан Баятович.
-
- 4 октябрь 2024, 07:26
В сентябре текущего года на альтернативные и возобновляемые источники энергии пришлось 35% общего объема электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике.
Написать отзыв