SOCAR и «Газпром нефть» обсудили вопросы сотрудничества

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф и председатель совета директоров ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков 2 октября провели встречу.

Об этом говорится в публикации SOCAR в социальных сетях.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Другие подробности встречи компания не приводит.

Отметим, что руководители SOCAR и «Газпром»а уже несколько лет периодически проводят встречи на которых, обсуждают текущие вопросы сотрудничества.

По итогам 2023 года Азербайджан импортировал из России 800 млн м3 природного газа. Согласно статистике АР, Азербайджан за прошлый год поставил в Россию 356 млн м3 природного газа. В текущем году между SOCAR и «Газпром» купля-продажа голубого топлива не произведена.