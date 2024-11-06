- Энергетика
- 6 ноябрь 2024, 7:50
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SOCAR участвует в международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) принимает участие в международной нефтяной выставке и конференции, проходящей в ОАЭ с 4 по 7 ноября.
Об этом говорится на странице компании в соцсети "X".
"SOCAR представлен собственным стендом на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби - ADIPEC 2024", - отмечается в публикации.
Напомним, что в конференции ADIPEC 2024 принимают участие более 16 500 представителей из разных стран и 1600 спикеров. В рамках конференции планируется проведение более 350 сессий.
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