SOCAR участвует в международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) принимает участие в международной нефтяной выставке и конференции, проходящей в ОАЭ с 4 по 7 ноября.

Об этом говорится на странице компании в соцсети "X".

"SOCAR представлен собственным стендом на Международной нефтяной выставке и конференции в Абу-Даби - ADIPEC 2024", - отмечается в публикации.

Напомним, что в конференции ADIPEC 2024 принимают участие более 16 500 представителей из разных стран и 1600 спикеров. В рамках конференции планируется проведение более 350 сессий.