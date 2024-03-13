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(12 часов назад)
SOCAR зарегистрировала новую компанию с капиталом $16,5 млн

SOCAR зарегистрировала новую компанию с капиталом $16,5 млн

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

SOCAR зарегистрировала новую компанию с капиталом $16,5 млн

Государственная налоговая Служба Азербайджана зарегистрировала ООО «SOCAR Green» («дочка» SOCAR), уставный капитал общества составляет $16,5 млн.

«1 марта 2024 года зарегистрировано ООО «SOCAR Green» с регистрационным номером 1506714931. Уставный капитал компании равен $16,5 млн. Официальным представителем компании является Эльмир Мусаев», - сообщает налоговая служба в своем ведомственной газете.

Как сообщалось ранее, Наблюдательный совет SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в декабре 2023 года одобрил учреждение ООО «SOCAR Green» в целях развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации.

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