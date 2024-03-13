SOCAR зарегистрировала новую компанию с капиталом $16,5 млн

Азербайджан в январе-феврале 2024 года экспортировал 4,1 млрд кубометров, говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана. При этом министерство указывает, что объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остались неизменными. Хотя на сайте министерства АР в статистике газа за январь-февраль 2023 года указывается, что общие объемы экспорта составили 4,3 млрд кубометров.