SOCAR зарегистрировала новую компанию с капиталом $16,5 млн
- Энергетика
- 13 март 2024, 7:22
- 264
SOCAR зарегистрировала новую компанию с капиталом $16,5 млн
Государственная налоговая Служба Азербайджана зарегистрировала ООО «SOCAR Green» («дочка» SOCAR), уставный капитал общества составляет $16,5 млн.
«1 марта 2024 года зарегистрировано ООО «SOCAR Green» с регистрационным номером 1506714931. Уставный капитал компании равен $16,5 млн. Официальным представителем компании является Эльмир Мусаев», - сообщает налоговая служба в своем ведомственной газете.
Как сообщалось ранее, Наблюдательный совет SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в декабре 2023 года одобрил учреждение ООО «SOCAR Green» в целях развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане, а также достижения целей SOCAR по декарбонизации.
Энергетика
-
- 13 март 2024, 07:44
Азербайджан в январе-феврале 2024 года увеличил добычу газа по сравнению с январем-февралем 2023 года на 2,5% - до 8,2 млрд кубометров. Согласно данным Министерства энергетики АР, за отчетный период объемы добычи газа превысили на 240 млн кубометров показателя января-февраля 2023 года.
-
- 13 март 2024, 07:41
Объемы добычи жидких углеводородов в Азербайджане продолжают снижаться. По оперативным данным Министерства энергетики АР, добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составила 4,8 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы добычи снизились на 5,9% или на 300 тыс. тонн.
-
- 13 март 2024, 07:39
Азербайджан в январе-феврале 2024 года экспортировал 4,1 млрд кубометров, говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана. При этом министерство указывает, что объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остались неизменными. Хотя на сайте министерства АР в статистике газа за январь-февраль 2023 года указывается, что общие объемы экспорта составили 4,3 млрд кубометров.
-
- 13 март 2024, 07:36
Операционная компания JOCAP (Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V.) в январе-феврале 2024 года добыла с газоконденсатного месторождения Абшерон в Каспийском море 300 млн кубометров газа.
Написать отзыв