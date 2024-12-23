- Энергетика
- 23 декабрь 2024, 7:31
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Турция получила от США исключение для оплаты стоимости российского газа
Турция получила от США исключение для «Газпромбанка» при оплате стоимости российского газа. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на заявление главы Минэнергетики Турции Алпарслана Байрактара.
Отметим, что ранее этот вопрос обсуждался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе его визита в Турцию.
Турция импортирует ежегодно около 30 млрд м3 газа из России по двум газопроводам через Черное море: Голубой поток (пропускная способность 16 млрд м3 в год) и Турецкий поток (15,75 млрд м3).
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- 23 декабрь 2024 07:28
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