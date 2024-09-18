Туркменистан подчеркнул региональную значимость ТАПИ на форуме ОБСЕ
- Энергетика
- 18 сентябрь 2024, 6:57
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Туркменистан подчеркнул региональную значимость ТАПИ на форуме ОБСЕ
Туркменская делегация подчеркнула значимость газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) для укрепления энергетической безопасности и экономического сотрудничества в регионе на 31-м экономико-экологическом форуме ОБСЕ.
Согласно сообщению посольства Туркменистана в Вене, 12-13 сентября в Праге делегация Туркменистана, возглавляемая Постоянным представителем Туркменистана при ОБСЕ, послом Хемра Аманназарым, приняла активное участие в работе форума, посвященного вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе и адаптацию к изменениям климата.
В ходе форума туркменская делегация уделила особое внимание проекту ТАПИ, который Туркменистан рассматривает как важный элемент обеспечения энергетической безопасности и регионального экономического сотрудничества.
Также были отмечены национальные усилия по цифровизации, в том числе реализацию проекта "Умный город Аркадаг", важность продолжения сотрудничества в сфере управления водными ресурсами, укрепления энергетической инфраструктуры и борьбы с изменением климата.
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