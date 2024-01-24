В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
- Энергетика
- 24 январь 2024, 8:30
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В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
В 2023 году Узбекистан поставил природный газ в Китай на $563,54 млн, что почти вдвое меньше объема за 2022 год - $1,07 млрд.
Об этом сообщает "Газета.uz" со сылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Физический объем поставок не приводится.
Лидером по поставкам газа в Китай остается Туркменистан, отправивший в 2023 году углеводороды на $9,6 млрд. Второе место занимает Россия - $6,43 млрд. На третьем - Мьянма ($1,46 млрд), на четвертом - Казахстан ($1,32 млрд).
В последние годы Узбекистан серьезно сократил продажи природного газа за рубеж – из-за роста спроса на внутреннем рынке. В 2020 году был полностью прекращен экспорт в Россию и втрое снижен объем поставок в Китай. Сейчас Узбекистан увеличивает импорт газа. В частности, в июне 2023 года страна подписала с "Газпромом" двухлетний контракт на поставку 2,8 млрд кубометров газа в год - по 9 млн кубометров в сутки. Импорт российского газа в Узбекистан через Казахстан стартовал 7 октября.
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