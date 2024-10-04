В Азербайджане будет разработана первая Национальная стратегия по низкоуглеродному водороду
- Энергетика
- 4 октябрь 2024, 7:23
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В Азербайджане будет разработана первая Национальная стратегия по низкоуглеродному водороду
В Азербайджане в рамках мер по декарбонизации будет разработана первая Национальная стратегия по низкоуглеродному водороду, в рамках которой планируется заменить «серый» водород на «зеленый».
Такое заявление сделал заместитель директора Госагентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) при Министерстве энергетики АР Рена Гумбатова в ходе дискуссий в рамках Бакинской климатической недели.
По ее словам, в Азербайджане уже давно производится «серый» водород (получается в результате расщепления природного газа на карбон и водород), который используется в нефтепереработке для очистки бензина и дизеля.
«В настоящее время на НПЗ им. Г.Алиева задействованы новые установки по производству «серого» водорода, благодаря чему выработка этого продукта увеличилась. Многие нефтегазовые компании на пути к декарбонизации рассматривают возможность заменить «серый» водород на «зеленый», - сказала Гумбатова.
По ее словам, цена «зеленого» водорода выше, но с экологической точки зрения производство будет чище, то есть эмиссия СО2 будет снижена.
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