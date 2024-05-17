В Азербайджане продажи автомобильного топлива выросли более, чем на 6,5%

В Азербайджане продажи автомобильного топлива выросли более, чем на 6,5%

В январе-апреле 2024 года в розничной сети Азербайджана потребителям было продано бензина и дизельного топлива на 988,4 миллиона манатов или 581,4 миллиона долларов.

Как сообщается в ежемесячном отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана, это на 6,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

За 4 месяца 5,8 процента оборота розничной торговли страны пришлось на долю покупок потребителями автомобильного бензина и дизельного топлива.

В январе-апреле 2024 года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 17 миллиардов манатов (10 миллиардов долларов), в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 9,6 миллиарда манатов (5,65 миллиард долларов), непродовольственных товаров - на 7,4 миллиарда манатов (4,35 миллиарда долларов). –0-