В ЕК считают возможным использовать газовую инфраструктуру Украины в дальнейшем
- Энергетика
- 13 сентябрь 2024, 7:59
- 305
В ЕК считают возможным использовать газовую инфраструктуру Украины в дальнейшем
В Еврокомиссии считают, что украинская газовая инфраструктура может использоваться европейскими компаниями для транзита газа после истечения контракта с «Газпромом».
Как заявила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по энергетике Кадри Симсон, европейские предприятия имеют право использовать украинскую инфраструктуру, по ней нет санкций.
Она при этом добавила, что Украине следует обратить внимание на то, чтобы не слишком потерять в доходах за транзит на объемах газа, который больше не сможет транспортироваться через ее инфраструктуру.
«Я по-прежнему работаю с предприятиями, которые продолжают получать российский газ, потому что они подписали контракты. Нужно, чтобы они могли найти более предсказуемые альтернативы», - отметила член ЕК.
Симсон также высказала мнение, что украинскую газовую инфраструктуру можно считать частью инфраструктуры ЕС. Часть газа государств-членов хранится на Украине, что обеспечивает Евросоюзу дополнительные мощности.
-
- Энергетика
- 13 сентябрь 2024 07:56
-
- Энергетика
- 13 сентябрь 2024 08:02
Энергетика
-
- 13 сентябрь 2024, 08:13
Запланированные на 19 сентября инфраструктурные работы в рамках расширения Трансадриатического газопровода (TAP) не приведут к снижению объемов поставок газа по этому трубопроводу.
-
- 13 сентябрь 2024, 08:10
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) снизило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2024 год на 10 тыс баррелей в сутки.
-
- 13 сентябрь 2024, 08:08
Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили проекты коридоров зеленой энергии «Каспий-Черное море-Европа» и «Азербайджан-Центральная Азия-Европа».
-
- 13 сентябрь 2024, 08:06
Экспорт электроэнергии из России с начала 2024 года снижается на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Интерфаксу» член правления ПАО «Интер РАО» Александра Панина.
Написать отзыв