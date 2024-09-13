В ЕК считают возможным использовать газовую инфраструктуру Украины в дальнейшем

В Еврокомиссии считают, что украинская газовая инфраструктура может использоваться европейскими компаниями для транзита газа после истечения контракта с «Газпромом».

Как заявила на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по энергетике Кадри Симсон, европейские предприятия имеют право использовать украинскую инфраструктуру, по ней нет санкций.

Она при этом добавила, что Украине следует обратить внимание на то, чтобы не слишком потерять в доходах за транзит на объемах газа, который больше не сможет транспортироваться через ее инфраструктуру.

«Я по-прежнему работаю с предприятиями, которые продолжают получать российский газ, потому что они подписали контракты. Нужно, чтобы они могли найти более предсказуемые альтернативы», - отметила член ЕК.

Симсон также высказала мнение, что украинскую газовую инфраструктуру можно считать частью инфраструктуры ЕС. Часть газа государств-членов хранится на Украине, что обеспечивает Евросоюзу дополнительные мощности.