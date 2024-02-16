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(6 часов назад)
В январе в Азербайджане производство нефтепродуктов снизилось

В январе в Азербайджане производство нефтепродуктов снизилось

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В январе в Азербайджане производство нефтепродуктов снизилось

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе 2024 года по сравнению с показателем января 2023 года сократилось в денежном выражении на 9,6% - до 303,6 млн манатов ($178,6 млн.

По данным Госкомстата АР, спад в январе 2024 года зафиксирован в производстве автомобильного бензина - 115,8 тыс. т (спад на 0,1%), газойлей (дизельного топлива) - 179,2 тыс. т (спад на 7,4%), смазочных масел - 2,4 тыс. т (спад на 57,9%), сжиженного газа - 16,4 тыс. т (спад на 26,5%), нефтяного кокса -19,5 тыс. т (спад на 13,3%).

В отчетный период авиакеросина произведено в объеме 43,7 тыс. т (рост на 4,8%), нефтяного битума - 12,4 тыс. т (рост на 22,8%).

Производство мазута в январе не осуществлялось.

По состоянию на 1 февраля 2024 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ имеется: автобензина - 38 тыс. т, авиакеросина – 27,6 тыс. т, газойлей (дизтоплива) - 107,2 тыс. т, мазута - 1,7 тыс. т, смазочных масел – 3,3 тыс. т, сжиженного газа - 3,4 тыс. т, нефтяного битума – 10,2 тыс. т, нефтяного кокса – 46,9 тыс. т.

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