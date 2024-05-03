В Венгрии обнаружено новое месторождение нефти

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что обнаружила в центральной части страны новое месторождение, из которого можно добывать примерно тысячу баррелей нефти в день.

"MOL совместно с венгерской компанией O&GD Central Kft. провела успешное бурение в Центральной Венгрии, недалеко от поселка Тура. Новое месторождение в настоящее время дает около тысячи баррелей нефти в день, OGD и MOL владеют им в пропорции 51%-49%. Для MOL это означает примерно 500 баррелей в день, что составляет примерно 1% от среднесуточной добычи нефти группы MOL в 2023 году", — говорится в заявлении компании.