Вниманию подписчиков Turan-Energy!
- Энергетика
- 20 март 2024, 16:31
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Вниманию подписчиков Turan-Energy!
В связи с праздником Новруз следующий выпуск
Turan-Energy выйдет 27 марта 2024 года.
Энергетика
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- 20 март 2024, 16:29
Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-феврале 2024 года составил 3 млрд 953 млн 658,45 тыс м3, что в 3,3 раза выше показателя января-февраля 2023 года.
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- 20 март 2024, 16:27
Азербайджан в январе 2024 года стал четвертым поставщиком трубопроводного газа в Европейский союз (ЕС).
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Компания SOCAR Turkey Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) с 2008 года вложила в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding $1,7 млрд. Об этом заявил генеральный директор SOCAR Turkiye Enerji Эльчин Ибадов.
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- 20 март 2024, 16:22
Частная компания Azpetrol Ltd ввела в эксплуатацию автозаправочную станцию (АЗС) в городе Агджабеди.
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