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(11 часов назад)
Вниманию подписчиков Turan-Energy!

Вниманию подписчиков Turan-Energy!

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Вниманию подписчиков Turan-Energy!

В связи с праздником Новруз следующий выпуск

Turan-Energy выйдет 27 марта 2024 года.

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Энергетика

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Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

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