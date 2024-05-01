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(14 часов назад)
За I квартал экспорт электроэнергии Азербайджана снизился в 7 раз

За I квартал экспорт электроэнергии Азербайджана снизился в 7 раз

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

За I квартал экспорт электроэнергии Азербайджана снизился в 7 раз

В первом квартале текущего года ОАО “Азерэнержи” (госмонополист по транспортировке и экспорту азербайджанской электроэнергии) экспортировал электроэнергию на сумму $40,3 млн.

Об этом сообщается в апрельском бюллетене "Экспортное обозрение" Центра анализа и коммуникации экономических реформ Азербайджана.

Согласно отчету, это на $240,6 млн или в 7 раз меньше аналогичного периода прошлого года.

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