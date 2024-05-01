За I квартал экспорт электроэнергии Азербайджана снизился в 7 раз
- Энергетика
- 1 май 2024, 7:38
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За I квартал экспорт электроэнергии Азербайджана снизился в 7 раз
В первом квартале текущего года ОАО “Азерэнержи” (госмонополист по транспортировке и экспорту азербайджанской электроэнергии) экспортировал электроэнергию на сумму $40,3 млн.
Об этом сообщается в апрельском бюллетене "Экспортное обозрение" Центра анализа и коммуникации экономических реформ Азербайджана.
Согласно отчету, это на $240,6 млн или в 7 раз меньше аналогичного периода прошлого года.
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