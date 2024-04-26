Завтра в Ашхабаде стартуют Дни устойчивой энергетики ЕС и Туркменистана

Завтра в Ашхабаде стартуют Дни устойчивой энергетики ЕС и Туркменистана

Стартуют Дни устойчивой энергетики Европейского Союза и Туркменистана 2024 (SED), которые пройдут с 27 апреля по 3 мая в Ашхабаде, а затем прикаспийском городе Туркменбаши.

Об этом говорится в сообщении делегации ЕС в Туркменистане.

Данная кампания проводится ЕС в рамках проекта «Устойчивое энергетическое соединение в Центральной Азии (SECCA)» в партнерстве с проектом ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов» при поддержке министерств энергетики и образования Туркменистана и администрации города Туркменбаши.

«Мероприятия SED направлены на повышение осведомленности об энергоэффективности, возобновляемых источниках энергии и взаимосвязи между энергетикой и изменением климата», - говорится в сообщении.