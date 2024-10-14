Несправедливая позиция Запада в его справедливой критике Азербайджана – Риторика этнической чистки в Карабахе

1 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоялись обсуждения по Азербайджану. Ранее в этом году мандат делегации Азербайджана в этом органе не был подтвержден, основными причинами чего стали нежелание Баку сотрудничать с процедурой мониторинга и решение страны не приглашать Ассамблею на президентские выборы 7 февраля. Некоторые участники дебатов посчитали неподтверждение мандата Азербайджана ошибкой, в то время как большинство заявило, что никаких изменений в сотрудничестве Баку с организацией не наблюдается.

5 октября 43 депутата Милли Меджлиса (Национального собрания) Азербайджана обратились к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с призывом пересмотреть отношения с Соединенными Штатами и прекратить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Обращение было ответом на письмо группы членов Конгресса США, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену. 3 октября около 60 членов Конгресса призвали Блинкена оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью защиты прав человека и освобождения всех политических заключенных перед климатической конференцией COP29, которая состоится в Баку в следующем месяце.

Отношения между Азербайджаном и ПАСЕ, Азербайджаном и США, и Западом в целом все больше ухудшаются. Каковы могут быть последствия этой ситуации?

На этот и другие вопросы в беседе с ASTNA отвечает член Глобального совета по Евразии при международной организации Publish What You Pay, председатель общественного объединения Democracy Monitor и бывший главный эксперт Программы развития ООНс Фуад Гасанов.

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Вопрос: Fuad bey, 1 октября в ПАСЕ состоялись обсуждения по Азербайджану. Считаете ли вы обоснованной критику в адрес Азербайджана?

Ответ: Экстренные дебаты в ПАСЕ по Азербайджану были всеобъемлющими и критическими, но, к сожалению, они прошли без участия стороны, являющейся их причиной и проверить способность азербайджанской делегации дать ответы на серьезную критику и вопросы, поднятые на заседании, не удалось. Естественно, дебаты соответствоваи существующим процедурными правилами ПАСЕ, мандат делегации страны-члена на участие в работе ПАСЕ в текущем году утвержден не был, и даже если бы представитель Азербайджана принял бы участие в дебатах, процесс прослушивания был бы более напряженным, азербайджанской стороне пришлось бы перед лицом открытой критики и открытых вопросов. представить, опираясь на голые факты аргументированную и разумную позицию

Тогда как серьезный кризис, возникший в сотрудничестве Парламентской ассамблеи Совета Европы и нынешние юридические обязательства Азербайджана перед этой организацией, перманентный отказ от приглашение этой структуры для наблюдения за выборами в стране, отказ от сотрудничества с Комитетом против пыток, ограничение необходимой программы визита докладчиков учреждения в страну, включая ситуацию со свободой медиа и гражданским обществом, включая нежелательную ситуацию с правами человека, а также объявление 76 членов ПАСЕ, единогласно проголосовавших за ее не одобрение мандата азербайджанской делегации совершенно справедлив, риторика об этнических чистках в Карабахе и критика Азербайджана по этому вопросу необоснованы.

Вопрос: Почему этот вопрос поднимается в ПАСЕ? Справедливо ли использовать вопрос этнической чистки в сочетании с проблемами прав человека в Азербайджане?

Ответ: Учитывая, что различные дипломаты заявляли, что армяне добровольно покинули Карабах и что Азербайджан не проводил этнических чисток, эта ситуация вызывает сожаление. Однако мы также должны принять во внимание, что ПАСЕ — это парламент, состоящий из 306 основных членов из 46 стран-членов, и основанная на диалоге политическая платформа, продвигающая демократию, права человека и верховенство закона. Более того, с тех пор, как Азербайджан восстановил свой суверенитет на территориях, находившмхся под оккупацией в течение 30 лет, новая политическая и правовая ситуация подтолкнула заинтересованные стороны, в том числе армянскую диаспору, к постоянным действиям.

В условиях, когда демократия, права человека и верховенство закона в Азербайджане серьезно и постоянно ухудшаются, заинтересованные стороны могут пытаться включить вопрос прав армян в текущий контекст и добиться возможных политических решений в международных структурах. Такая неоднородная платформа как ПАСЕ, не могла остаться в стороне от таких инициатив и влияний. Роль правового кризиса в Азербайджане в успехе подобных влияний бесспорна.

Вопрос: Мандат делегации Азербайджана в структуре не подтвержден. В связи с этим, президент Алиев даже выдвинул жесткое условие: если мандат не будет подтвержден, запрет на въезд в страну членов ПАСЕ отменен не будет. Учитывая серьезность ситуации, каковы возможные последствия? Возможно ли восстановление сотрудничества?

Ответ: Текущая ситуация, благоприятная для Совета Европы, не сулит позитивных перспектив для Азербайджана. Конфликт с такой организацией как Совет Европы политическая география которой сформирована на основе членства, не сулит позитивных перспектив для Азербайджана. Этот кризис продолжает наносить серьезный ущерб имиджу страны и ставит Азербайджан в один ряд с Россией и Беларусью, которые остались за бортом этой важной диалоговой площадки. Из обсуждений в Комитете министров Совета Европы и заявлений членов ПАСЕ становится ясно, что организация заинтересована в подтверждении мандата делегации Азербайджана и полной реинтеграции страны в работу Ассамблеи. Для этого необходимо предпринять ряд необходимых шагов.

Позитивная динамика может быть достигнут посредством политической декларации доброй воли со стороны Азербайджана, подтверждающей его приверженность правовым обязательствам перед Советом Европы и прокладывающей путь для дальнейших необходимых действий. Следующим шагом может быть отмена решения об объявлении 76 членов ПАСЕ персонами нон грата, возобновление сотрудничества с Комитетом против пыток, решение проблемы политических заключенных посредством содержательного диалога и синхронным подтверждением мандата азербайджанской делегации.

Вопрос: 5 октября 43 депутата Милли Меджлиса обратились к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и прекратить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Что это означает?

Ответ: Обращение 43 депутатов Милли Меджлиса произошло после того, как 48 законодателей США (10 сенаторов и 38 конгрессменов) призвали госсекретаря Блинкена заставить Азербайджан принять «целенаправленные меры» для освобождения политзаключенных и осудить заявления в адрес Армении, которые «создают риск срыва мирных переговоров».

Объединение двух разных вопросов в одном обращении в очередной раз осложнило ситуацию. Освобождение политических заключенных и прекращение практики репрессий против гражданского общества и независимых СМИ являются важнейшими шагами на пути к улучшению имиджа Азербайджана в области прав человека, укреплению международного положения страны и укреплению взаимного доверия между правительством и гражданами.

Ситуация с арестованными армянами иная: лица, признанные причастными к преступлениям против человечности на различных стадиях процесса агрессии против территориальной целостности Азербайджана, являются лицами, находящимися в международном розыске по уголовным делам, возбужденным Азербайджаном. После 44-дневной Отечественной войны контроль государства над Лачынским коридором позволил выявить этих лиц, действия которых, по законодательству Азербайджана содержали состав преступления. Этот вопрос также должен быть решен, но для принятия справедливых решений необходимо время и условия, подходящие для прочного мира в регионе и между народами.

Вопрос: Окажет ли это обращение какое-либо влияние на США? Могут ли США усилить давление на Азербайджан? Каковы ваши ожидания?

Ответ: США — сверхдержава, имеющая серьезные интересы по всему миру и стремящаяся удовлетворить их с помощью долгосрочного стратегического подхода. Это не умаляет важности сотрудничества с партнерами США, будь они малыми или крупными. Не думаю, что Азербайджан, обеспечивший восстановление и претендующий на серьезную роль в обеспечении региональной безопасности хотел бы, чтобы его отношения с такой крупной мировой державой обострились до необратимого и нежелательного уровня, особенно в то время, когда продолжаются мирные переговоры, но окончательный и прочный мир еще не достигнут.

Это значит, что эффективный диалог, основанный на результатах, ​​ должен продолжаться, политические заключенные, признанные авторитетными международными и местными организациями, численность которых, на протяжении многих лет увеличилось, должны быть освобождены, а доверие граждан к правительству должно быть укреплено, чтобы другая сторона могла быть более рациональной и справедливой в своих настойчивых требованиях.

Вопрос: Это не первый раз, когда между США и Азербайджаном возникает напряженность. Каким может быть исход на этот раз?

Ответ: Если процесс будет развиваться так, как я описал ранее, можно будет прийти к рациональным решениям, основанным на взаимном доверии. Критика в адрес Азербайджана может значительно снизиться в преддверии крупной климатической конференции COP29, которая привлечет внимание всего мира. Успешное проведение этого мероприятия и представление Азербайджана как надежного партнера может значительно улучшить имидж страны. Потому что права человека и среда, вызывающая доверие гражданского общества, являются ключевыми ценностями для успеха COP по изменению климата, без них эффективность этого процесса невозможна.