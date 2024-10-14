В обмен на что Россия покидает границы Армении?

С 1 января 2025 года российские пограничники прекратят несение службы на контрольно-пропускном пункте на границе Армении и Ирана. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи в Москве президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В состав Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Армении входят четыре пограничных отряда — Гюмрийский, Армавирский, Арташатский и Мегринский.

Отмечается, что Никол Пашинян на встрече представил программу «Перекресток мира». Это предложенная Ереваном альтернатива транспортному коридору «Зангезур», который проходит через Сюникскую область Армении и соединяет Азербайджан с его эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой.

В результате вопрос обеспечения российскими пограничниками Зангезурского коридора больше не стоит на повестке дня. Это может усилить позиции Еревана на переговорах с Баку по режиму безопасности.

Об этом в программе «Сложный вопрос» с ведущим Камраном Махмудовым рассказал политический обозреватель Ильхам Исмаил. По его словам, ранее было известно, что контроль над Зангезурским коридором (транспортное сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой) должна была осуществлять Пограничная служба ФСБ России, о чем говорится в статье 9 «Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации» от 10 ноября 2020 года.

Эксперт напомнил, что недавно между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года российские пограничники больше не будут охранять контрольно-пропускной пункт на границе Армении с Ираном, а контроль над границей полностью возьмут на себя пограничные войска Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Кроме того, СНБ будет участвовать в охране границ Армении с Ираном и Турцией.

Исмаил также отметил, что на границе Армении с Грузией нет российских пограничников, граница с Турцией закрыта, а ранее Россия заявляла, что армянским пограничникам не будет разрешено охранять турецкую границу. Что касается границы с Азербайджаном, то там нет ни одного контрольно-пропускного пункта.

Таким образом, присутствие армянских пограничников на КПП «Мегри» между Арменией и Ираном уже обеспечено. Однако этот КПП не является частью Зангезурского коридора, где транзит будет иметь совершенно иной характер. Согласно заявлению от 10 ноября 2020 года, контроль над этим коридором должна осуществлять Россия.

После встречи с Путиным Пашинян выступил на конференции «Перекрестки мира: объединение безопасности и демократии», заявив, что «представителям ФСБ России может быть предоставлена ​​лишь роль наблюдателя на дороге в Сюнике» (Зангезурский коридор).

Это поднимает вопрос о характере этого мониторинга, если Россия согласится на него — будет ли он военным или гуманитарным? Будет ли мониторинг осуществляться военными или гражданскими лицами?

«Однако сомнительно, что Россия согласится на гуманитарный характер мониторинга в Зангезуре», — считает Исмаил.