Сборная Азербайджана уступила Словакии со счетом 1:3

9 октября подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы в территориальных водах Азербайджана на Каспии обнаружила на воде 85 упаковок. В них было более 111 тысяч коробок различных видов сигарет на сумму около 330 000 манат. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.