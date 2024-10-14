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(5 часов назад)
Сборная Азербайджана уступила Словакии со счетом 1:3
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сборная Азербайджана уступила Словакии со счетом 1:3

Футбольная сборная Азербайджана 14 октября проиграла в домашнем матче Лиги наций УЕФА команде Словакии со счетом 1:3.

Азербайджанская сборная после 4 поражений подряд занимает последнее место в группе 1 Лиги С.

Сборная Азербайджана дважды уступила словаками и по одному разу Швеции и Эстонии.

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