1,7% кредитных вложений в Азербайджане проблемные
1,7% кредитных вложений в Азербайджане проблемные
Центральный банк Азербайджана обнародовал Статистический бюллетень по итогам января-сентября 2024 года.
В документе говорится, что к концу сентября в стране было просрочено кредитов на 480 миллионов манатов, что на 1,5% больше, чем в конце августа.
Проблемные кредиты выросли на 9,6% по сравнению с концом прошлого года и снизились на 7,65% за последний год.
Удельный вес кредитов, просроченных на 1 октября, в общем кредитном портфеле составил 1,7%. На 1 сентября этот показатель составил 1,7%, на начало года - 1,8%, а на 1 октября прошлого года - 2,4%.
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