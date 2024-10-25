1,7% кредитных вложений в Азербайджане проблемные

Центральный банк Азербайджана обнародовал Статистический бюллетень по итогам января-сентября 2024 года.

В документе говорится, что к концу сентября в стране было просрочено кредитов на 480 миллионов манатов, что на 1,5% больше, чем в конце августа.

Проблемные кредиты выросли на 9,6% по сравнению с концом прошлого года и снизились на 7,65% за последний год.

Удельный вес кредитов, просроченных на 1 октября, в общем кредитном портфеле составил 1,7%. На 1 сентября этот показатель составил 1,7%, на начало года - 1,8%, а на 1 октября прошлого года - 2,4%.