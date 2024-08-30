Азербайджан принял меры против латвийской компании
Азербайджан принял меры в отношении латвийской компании
Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации "SF Azerbaijan" – дочерней структуры латвийской компании “Sun Finance Cetral Asia as”.
Об этом сообщает интернет-странице регулирующего органа.
В сообщении говорится, что за нарушение требований статьи 22.1 закона “О небанковских кредитных организациях”, пункта 3.3 “Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр”, в рамках, проводимых ЦБА, процессов надзора, должностное лицо “SF Azerbaijan” в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях было оштрафовано на 2 000.
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