Азербайджан принял меры в отношении латвийской компании

Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации "SF Azerbaijan" – дочерней структуры латвийской компании “Sun Finance Cetral Asia as”.

Об этом сообщает интернет-странице регулирующего органа.

В сообщении говорится, что за нарушение требований статьи 22.1 закона “О небанковских кредитных организациях”, пункта 3.3 “Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр”, в рамках, проводимых ЦБА, процессов надзора, должностное лицо “SF Azerbaijan” в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях было оштрафовано на 2 000.