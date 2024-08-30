Утверждено Положение о совместной деятельности госкомиссий Азербайджана и Армении

Утверждено Положение о совместной деятельности госкомиссий Азербайджана и Армении

Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы утвердили Положение о совместной деятельности.

Об этом говорится в сообщении азербайджанской государственной комиссии по делимитации государственной границы с Арменией.

Согласно сообщению, в соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года протоколом 8-й встречи госкомиссий по делимитации стороны завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.

"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур", - говорится в заключение сообщения.

Госкомиссия по делимитации Армении выступило с аналогичным сообщением.

*В результате делимитационных работ, начавшихся в апреле была определена линия границы между Азербайджаном и Арменией протяженностью 12,7 км. Это обеспечило возвращение в мае Азербайджану территорий (6,5 км2) 4 сел Газахского района - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы.

Под оккупацией Армении все еще остаются эксклавные села Газахского района – Юхары Аскипара, Бархударлы и Софулу, а также село Кярки Садаракского района Нахчыванской автономной республики.

Под контролем Азербайджана остается село Башкенд (армянское название Арцвашен) Армении.