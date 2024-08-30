Утверждено Положение о совместной деятельности госкомиссий Азербайджана и Армении
Утверждено Положение о совместной деятельности госкомиссий Азербайджана и Армении
Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы утвердили Положение о совместной деятельности.
Об этом говорится в сообщении азербайджанской государственной комиссии по делимитации государственной границы с Арменией.
Согласно сообщению, в соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года протоколом 8-й встречи госкомиссий по делимитации стороны завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.
"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур", - говорится в заключение сообщения.
Госкомиссия по делимитации Армении выступило с аналогичным сообщением.
*В результате делимитационных работ, начавшихся в апреле была определена линия границы между Азербайджаном и Арменией протяженностью 12,7 км. Это обеспечило возвращение в мае Азербайджану территорий (6,5 км2) 4 сел Газахского района - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджылы.
Под оккупацией Армении все еще остаются эксклавные села Газахского района – Юхары Аскипара, Бархударлы и Софулу, а также село Кярки Садаракского района Нахчыванской автономной республики.
Под контролем Азербайджана остается село Башкенд (армянское название Арцвашен) Армении.
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