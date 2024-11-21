Азербайджан принимает участие в ежегодном собрании WFE

"Бакинская фондовая биржа" (БФБ) начала работу с 19 ноября и принимает участие в ежегодном собрании Всемирной федерации фондовых бирж (WFE), которое завершится 22 ноября.

По информации БФБ, на этот раз встреча состоялась совместно с организацией малазийской фондовой биржи. На встрече обсуждаются такие вопросы, как тенденции на фондовых биржах, изменения в инфраструктуре современных бирж, сотрудничество между международными биржами, внедрение инноваций, наведение мостов между рынками капитала, подверженность рынков капитала изменениям, происходящим в мире, и поддержание стабильности.

Председатель правления БФБ Руслан Халилов встретился с председателем правления малазийской биржи Датуком Мухамадом Умаром Свифтом и обсудил инициативы сотрудничества между обеими биржами.

БФБ является членом WFE с января 2020 года. Применение международного опыта на рынках капитала Азербайджана, укрепление экосистемы, прозрачности и доверия к рынку являются одними из основных вопросов, которым уделяется внимание Биржа.